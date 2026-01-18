¡Saca la Cobija! Emiten Doble Alerta por Frío en CDMX; Prevén Hasta 1 Grado en Estas Alcaldías
N+
Autoridades emitieron doble alerta por bajas temperaturas para las próximas horas en las 16 alcaldías de la CDMX
COMPARTE:
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió doble alerta por frío, naranja y amarilla, para las 16 alcaldías de la Ciudad de México por bajas temperaturas, que se prevén qué lleguen hasta 1° Celsius este lunes 19 de enero 2026. ¿A qué hora se espera el descenso? En N+ te contamos los detalles.
¿Dónde hay alerta por frío en CDMX?
Se activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas de 1° a 3° Celsius para la madrugada y mañana del lunes 19 de enero 2026, en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Por otro lado, se emitió Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas, de 4° a 6° Celsius, para la madrugada y mañana del lunes en las demarcaciones:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Información en desarrollo.
Historias recomendadas:
¿Cuántos Frentes Fríos Faltan en 2026 y En Cuál Estamos? Pronóstico para Enero y su Duración
Incendios en Chile Dejan Al Menos 15 Muertos y Más de 50 Mil Evacuados
DMZ