¡Saca la Cobija! Emiten Doble Alerta por Frío en CDMX; Prevén Hasta 1 Grado en Estas Alcaldías

Autoridades emitieron doble alerta por bajas temperaturas para las próximas horas en las 16 alcaldías de la CDMX

Alerta por frío en CDMX

Emitieron alerta naranja y amarilla en CDMX para este lunes. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió doble alerta por frío, naranja y amarilla, para las 16 alcaldías de la Ciudad de México por bajas temperaturas, que se prevén qué lleguen hasta 1° Celsius este lunes 19 de enero 2026. ¿A qué hora se espera el descenso? En N+ te contamos los detalles.

¿Dónde hay alerta por frío en CDMX?

Se activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas de 1° a 3° Celsius para la madrugada y mañana del lunes 19 de enero 2026, en las alcaldías: 

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Por otro lado, se emitió Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas, de 4° a 6° Celsius, para la madrugada y mañana del lunes en las demarcaciones: 

  • Azcapotzalco 
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Venustiano Carranza

Información en desarrollo.

