¡Saca la Cobija! Emiten Doble Alerta por Frío en CDMX; Prevén Hasta 1 Grado en Estas Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió doble alerta por frío, naranja y amarilla, para las 16 alcaldías de la Ciudad de México por bajas temperaturas, que se prevén qué lleguen hasta 1° Celsius este lunes 19 de enero 2026. ¿A qué hora se espera el descenso? En N+ te contamos los detalles.

¿Dónde hay alerta por frío en CDMX?

Se activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas de 1° a 3° Celsius para la madrugada y mañana del lunes 19 de enero 2026, en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Por otro lado, se emitió Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas, de 4° a 6° Celsius, para la madrugada y mañana del lunes en las demarcaciones:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Información en desarrollo.

