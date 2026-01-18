¿SEP Suspende Clases Mañana 19 de Enero 2026? Esto Sabemos Ante Avance del Frente Frío 29

Ante el pronóstico de temperaturas de hasta -10° Celsius, hay dudas acerca de si este lunes 19 de enero 2026 las SEP suspenderá las clases a nivel nacional o en algunos estados. En N+ te decimos qué es lo que se sabe sobre el cierre de escuelas hasta el momento.

Y es que mientras se desplaza el frente frío 29 en el territorio nacional en conjunto con la masa de aire polar, ya se han emitido alertas por el descenso de temperaturas en estados como la Ciudad de México; mientras continúa la temporada 2025-2026 de sistemas frontales en el país.

¿SEP suspende clases mañana 19 de enero 2026?

Hasta el momento no se ha emitido una suspensión nacional de clases este 19 de enero 2026. Tampoco se ha anunciado cierre de escuelas ni cambio de formato a formato remoto; sin embargo, hasta el momento no se descarta dicha medida en entidades donde se esperan hasta de -10° a -15° Celsius.

Cabe recordar que el pasado 12 de enero, que fue el regreso a clases por vacaciones decembrinas, en zonas de estados como Veracruz, Sinaloa e Hidalgo, se suspendieron clases por lluvias y bajas temperaturas, con un anuncio realizado alrededor de las 21:00 horas del domingo.

Asimismo, al menos cinco estados mantienen horarios de clases especiales en esta temporada invernal, con ingresos y salidas más tarde.

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el siguiente pronóstico del tiempo para este lunes:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango.

con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.

¿A qué temperatura se suspenden las clases SEP en México?

Pese a que no hay un comunicado oficial en el que la SEP estipule a partir de cuántos grados se suspenden las clases, cada estado se encarga de decidir cuándo inicia este protocolo para la protección de la comunidad escolar.

Por ejemplo, en Tamaulipas si la temperatura es de cero grados (0°C) o menos se determina la suspensión. Mientras que de 5 a 1°C es decisión de los padres llevar a sus hijos a las aulas.

En Coahuila los alumnos pueden no acudir a clases y tener falta justificada, siempre y cuando media antes de la hora de entrada la temperatura sea la siguiente en cada nivel de educación básica:

A partir de cero grados centígrados (0°), deberán justificar las faltas o retardos alumnos de Educación Inicial, Preescolar y Especial.

Para primaria cuando la temperatura sea un grado bajo cero (-1°).

En secundaria dos grados bajo cero (-2°).

Preparatoria a partir de -3° .

Universidad a partir de -4°.

