Clima en Veracruz Hoy: Frente Frío 29 Provoca Cierre de Navegación por Evento de Norte

La Capitanía de Puerto de Veracruz informó, que permanecen cerradas las bahías Norte y Sur a la navegación mayor y menor debido al evento del norte registrado este domingo 18 de enero.

Al medio día las rachas más fuertes alcanzaron los 75 km/h en la zona del puerto, mientras los vientos sostenidos registraban los 66.60 km/h. Se prevé que el potencial de lluvias y la intensidad del viento continuen disminuyendo durante esta noche, y el lunes 19 de enero.

Aunado a esto, se espera pronostica probabilidad de heladas en partes altas por las noches y madrugadas. Por lo anterior este será el último aviso especial referente al frente frío 29 y su masa de aire polar.

Este domingo, el frente frío número 29 se localiza en el sur de la entidad veracruzana, desde el norte de Florida hasta la región de Los Tuxtlas, mientras la masa de aíre polar sigue llegando a la región y mantiene el Evento de Norte, con rachas fuertes en el litoral.

La masa de aire polar asociada al frente frío 29, estará ocasionando ambiente frío, con bajas temperaturas. Además, de nublados, especialmente sobre las cuencas de Coatzacoalcos y Tonalá.

Además, continua la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en la entidad veracruzana. Acompañadas, de un probable desarrollo de cencellada en las cimas más altas. Se esperan rachas de 80 a 95 km/h en costas; sin embargo, se espera que vaya decreciendo por la noche de este mismo domingo.

En las próximas 24 horas, la mayor probabilidad de lluvias se concentra en la región sur del estado, donde se prevén acumulados fuertes a muy fuertes.

