Módulo de Vacunación en Veracruz 2026: ¿Dónde Está Ubicado y Cuál es su Horario?

Como parte de las acciones preventivas durante la temporada invernal, fue instalado un módulo de vacunación gratuita en el edificio Trigueros en la ciudad de Veracruz. Varios ciudadanos que se encontraban en la zona acudieron a vacunarse, como es el caso de María del Refugio Pérez, que se aplicó el refuerzo de cuatro vacunas.

Sí, me pusieron la del COVID, influenza, sarampión y rubéola para que estemos bien.

Así mismo, ciudadanos que acudieron a las instalaciones del edificio Trigueros a realizar distintos trámites y pagos, al percatarse de que se había colocado un módulo de vacunación, aprovecharon la oportunidad para aplicarse sus vacunas.

Me pusieron la de COVID, neumococo y la influenza en este módulo porque vine a predial y dijeron que aquí estaban poniendo las vacunas y aprovechamos y me dieron también café.

Se dio a conocer que este módulo de vacunación estará en operación de lunes a viernes de 09:00 de la mañana a 02:00 de la tarde. En el lugar se pudo notar una buena afluencia de personas. Seferino Hernández fue otro ciudadano que aprovechó su asistencia al edificio Trigueros para vacunarse.

Vine a pagar mi predial, y veo que están inyectando; aproveché la ocasión, porque me vacuné desde el año pasado.

El módulo estará disponible todo el mes de enero y se aplicarán las vacunas contra el virus de la influenza, así como neumococo, Covid-19, hepatitis, tétanos y sarampión.

Instalan centros de acopio para reciclaje de pinos de Navidad

Con la llegada del Día de Reyes, según lo marcado por la tradición, concluyó la temporada navideña, por lo cual los pinos naturales de navidad que adornaron una gran cantidad de hogares de familias veracruzanas serán desechados. Muchos terminan en las calles, contaminando u obstruyendo las vialidades, es por eso que se han abierto centros de acopio para que sean reciclados.

Los árboles que son llevados a los centros de acopio se trituran y son convertidos en composta. Se informó que los horarios de atención para recibir los pinos son de 08:00 de la mañana a 04:00 de la tarde en Veracruz, de 08:00 de la mañana a las 03:00 de la tarde en Boca del Río y Coatzacoalcos. No hay requerimiento especial para entregarlos. Pablo Villegas, empleado del centro de acopio, menciona que los pinos recibidos serán utilizados como composta.

Vienen y los donan aquí y nosotros nos encargamos de hacer composta; solo hay que traerla así y nosotros nos encargamos de hacer abono para las plantas y muchas cosas.

Ubicaciones de los centros de acopio en Veracruz

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se instalaron 5 centros de acopio para recibir los árboles navideños. Dichos centros se encuentran ubicados en los siguientes lugares.

Boca del Río

En el estacionamiento de la Plaza Comercial ubicada en el bulevar Manuel Ávila Camacho, calle Escuela Médico Militar.

Veracruz

Reino Mágico

El parque de "La Pinera"

Estacionamientos de la Plaza Comercial de la Avenida Rafael Cuervo y Cuauhtémoc

Estacionamiento de la Plaza Comercial de la Avenida Rafael Cuervo y la Calle Joaquín Perea.

Coatzacoalcos:

Parque Independencia

Parque Central Miguel Hidalgo

Unidad Deportiva Dupot Ostion

Estadio Rafael Hernández Ochoa

Parque Recreativo La Alameda

En Veracruz, el periodo de recolección será del 12 de enero al 27 de febrero, mientras que en Boca del Río se informó que serán recibidos hasta el 15 de febrero. En Coatzacoalcos, los centros de acopio estarán disponibles hasta el 27 de febrero.

Con esta campaña, se espera recolectar alrededor de 15 mil pinos navideños naturales en todo el estado de Veracruz para contribuir al cuidado del medio ambiente y evitar que estos árboles queden en las calles, contaminen u obstruyan las vialidades.

