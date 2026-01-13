Nuevos Módulos para Canje de Placas en Veracruz 2026: ¿Dónde Se Ubican?

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en Veracruz, informó que se habilitarán más módulos en la entidad veracruzana para realizar el canje de placas 2026, trámite obligatorio para la ciudadanía a partir de este 1 de enero.

Con la implementación del programa de canje de placas 2026, se habilitarán siete módulos más de atención en distintos puntos del estado, para agilizar el proceso y evitar retrasos. Algunos de ellos ya se encuentran atendiendo desde este martes 13 de enero.

Mientras que otros, iniciarán operaciones hasta el próximo lunes 19. A continuación te dejamos la lista con las nuevas ubicaciones, para que acudas al que se encuentre más cerca de ti.

A partir del martes 13 de enero:

Xalapa: Plaza Crystal

Xalapa: Módulo de Atención en la Secretaría de Educación de Veracruz

Xalapa: Módulo de Tránsito del Estado

Veracruz: Plaza Acuario

A partir del lunes 19 de enero:

Boca del Río: Centro Comercial Andamar

Veracruz: Centro Comercial Las Brisas

Medellín de Bravo: Módulo de Atención en extensión del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado

Es de mencionar, que estos nuevos módulos habilitados únicamente brindarán los servicios de alta vehicular, canje de placas sin cambio de propietario, y pago de derechos de control vehicular.

¿Para que vehículos aplica el canje de placas 2026 en Veracruz?

La Oficina Virtual de Hacienda de Veracruz (OVH), dio a conocer que habrá renovación de placas en las unidades que circulan en Veracruz, a partir de este 2026, para mantener una actualización en el padrón de vehículos.

Según el gobierno de Veracruz, este programa de canje de placas es para actualizar el sistema único de registro de automóviles. Es por ello, que sólo estarán exentos los vehículos con placas emitidas de diciembre del 2018 a diciembre del 2025.

