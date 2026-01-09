Reemplacamiento 2026 en Veracruz: ¿Cómo Hacerlo por Internet con Envío de Placas a Domicilio?

Según la información emitida por la Oficina Virtual de Hacienda del Estado de Veracruz (OVH), se dio a conocer que el canje de placas también podrá efectuarse en línea a través de la página de Hacienda (OVH), desde donde también se podrá solicitar el envío de placas a domicilio, sin costo para quienes realicen el trámite entre enero y junio de 2026.

¿Cómo solicito mis placas para que sean enviadas a mi domicilio?

De acuerdo con la OVH, para poder realizar el trámite en línea y recibir las placas a domicilio, se deben seguir los siguientes pasos:

Accede al portal de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) del estado de Veracruz. Selecciona el trámite de "Alta de vehículo" o "Canje de placas", según sea el caso. Sube los documentos escaneados o digitales requeridos. Realiza el pago en línea. Programa la entrega de placas a domicilio o recolección, si el servicio se encuentra disponible.

Cabe destacar que este proceso de reemplacamiento es válido para vehículos sin adeudos, por lo que se requiere pagar derechos correspondientes del año 2026 y que no tenga cambios en la información registrada como cambio de propietario, domicilio, etc.

¿Qué documentos necesito para realizar el trámite de alta o canje de placas?

Hacienda dio a conocer los requisitos para poder realizar en línea el trámite de canje o alta de placas para tu vehículo. A continuación se detalla qué documentos son los que se requieren para dicho trámite.

Identificación oficial vigente del representante legal (INE frente y reverso)

Acta constitutiva

Poder notarial vigente del representante legal

Estos son los costos por el trámite de reemplacamiento en Veracruz

Según la información de Hacienda del Estado, los costos por trámites de alta y canje de placas en Veracruz quedarían de la siguiente manera:

Trámite para automóvil, camión y ómnibus:

Si se paga entre enero y abril, se realizará el 50% de descuento, por lo cual el pago del canje quedaría en $828, mientras que de la alta, $690. En caso de realizarse el pago entre mayo y junio, se descontará un 30%, por lo que se pagarán $1,159 en el caso de canje y $966 en el caso de la alta.

Trámite para remolques:

En el caso de los remolques, también se aplicará la misma dinámica, con el 50% de descuento pagando entre enero y abril; el pago del canje sería de $828, mientras que la alta quedaría en $345. En caso de pagar entre mayo y junio, se descontará también el 30% en el pago, quedando en $1,159 para trámites de canje y de $483 en caso de que sea un alta.

