Camión de Carga Vuelca en Autopista Orizaba-Puebla; Transportaba Rollos de Papel

La tarde de este lunes 12 de enero, se registró la movilización de cuerpos de emergencias sobre la autopista 150D Orizaba-Puebla, cerca de las instalaciones de la Guardia Nacional, debido a que se reportó un percance vehicular en el que un camión se habría visto involucrado.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad, la cual se informó que transportaba rollos de papel, habría perdido el control por causas que hasta este momento aún no han sido esclarecidas, lo que provocó que terminara volcada sobre el carril de baja velocidad de dicha autopista.

A pesar de lo aparatoso del percance, el operador logró salir por su propio pie y no presentó lesiones de consideración tras el incidente; sin embargo, fue valorado por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), sin que se reportara su traslado a algún centro médico.

Más tarde, la Guardia Nacional (GN), división carreteras, arribó al lugar de los hechos y procedió a tomar conocimiento de los hechos para posteriormente comenzar a realizar el deslinde de responsabilidades.

Accidente carretero deja a tres trabajadores lesionados tras caer a un barranco en Carretera de Veracruz

En la madrugada de este domingo 11 de enero se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencias debido a que se reportó un accidente vehicular sobre la carretera estatal Yanga-Omealca, a la altura del municipio de Cuitláhuac, localizado en la zona centro del estado de Veracruz.

Se informó que al menos tres trabajadores de una conocida empresa resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad.

Los hechos anteriormente descritos se registraron sobre la carretera estatal Yanga-Omealca, a la altura del municipio de Cuitláhuac, la madrugada de este domingo 11 de enero, en el tramo conocido como "Puente El Zapote", en la comunidad de San José de Abajo de dicho municipio.

