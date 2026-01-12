Pareja en Motocicleta es Arrollada por Autobús de Pasajeros en Córdoba; Conductor se Fugó

Este lunes 12 de enero, una pareja de la que se desconoce su identidad, que viajaba en motocicleta fue atropellada por un autobús de transporte público, cuando circulaba en el cruce de la avenida 4 y calle 11, de la ciudad de Córdoba, Veracruz.

De acuerdo a testigos, la pareja que viajaba en la moto fue sorprendida por la unidad del transporte público, dejándolos con algunas lesiones de consideración. Es de mencionar que en este cruce de la avenida 4, se realiza la modalidad de "Uno por uno", la cual se debe respetar para un tránsito seguro en Córdoba.

Video: Conductor Pierde el Control de su Camioneta y Choca Contra Palmeras en Bulevar Córdoba-Fortín

Al no llegar los agentes viales a la brevedad, el conductor del autobús tomó la decisión de marcharse huyendo de su responsabilidad; sin embargo, poco después fue identificado. Sobre el camión involucrado, se trató de una unidad de la línea Autotransportes S.A. de C.V. con número económico 56, que cubre la ruta Pueblito, San Román, Mercado.

Hasta el sitio del accidente, arribaron paramédicos de la Cruz Roja delegación Córdoba, quienes atendieron a la pareja y los trasladaron a un hospital de la zona para su atención médica. Posteriormente, el perito en turno de tránsito municipal tomó conocimiento de los hechos, para el deslinde de responsabilidades.

Noticia relacionada: Tres Trabajadores son Rescatados tras Caer con su Auto a un Barranco en Carretera de Veracruz

Muere motociclista luego de impactarse contra una camioneta en una carretera de Veracruz

El pasado 8 de enero, un joven de la congregación Barrancas en la zona sur de Veracruz, murió luego de impactarse de frente en su motocicleta contra una camioneta que circulaba sobre la carretera conocida como Canticas.

De acuerdo a los hechos, una camioneta circulaba en sentido contrario cuando chocó de frente con la motocicleta. La unidad de dos ruedas quedó envuelta en llamas tras el fuerte impacto.

Historias recomendadas:

LLZH