Tres Trabajadores son Rescatados tras Caer con su Auto a un Barranco en Carretera de Veracruz

Durante la madrugada y parte de la mañana de este domingo 11 de enero se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencias debido a que se reportó un accidente vehicular sobre la carretera estatal Yanga-Omealca, a la altura del municipio de Cuitláhuac, localizado en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres trabajadores de una conocida empresa resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad.

El accidente se registró sobre la carretera estatal Yanga-Omealca, a la altura del municipio de Cuitláhuac, la madrugada de este domingo 11 de enero, en el tramo conocido como "Puente El Zapote", en la comunidad de San José de Abajo de dicho municipio.

Cuerpos de emergencias logran el rescate de trabajadores y vehículo que cayeron a un barranco en Cuitláhuac

Según la información recabada, presuntamente el conductor perdió el control del automóvil tras maniobrar para evitar un percance con un motociclista que circulaba en la zona, lo que ocasionó que la unidad se saliera del camino tras la acción del automovilista.

Debido a la profundidad del barranco al que cayó la unidad, fue necesario que se realizara un amplio operativo de rescate en el que participaron por lo menos 22 elementos de Protección Civil, personal del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de distintos municipios.

Tras los trabajos de los cuerpos de emergencias, los ocupantes del vehículo fueron rescatados y trasladados de manera inmediata a un hospital de la zona. Así mismo, se dio a conocer que después de varias horas de maniobras se logró el rescate del vehículo que cayó al barranco durante la madrugada de este domingo 11 de enero en carretera estatal Yanga–Omealca, a la altura del municipio de Cuitláhuac.

