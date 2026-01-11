Afectaciones Frente Frío 27: Letrero es Derribado por Fuertes Rachas de Viento en Coatzacoalcos

Los efectos del frente frío número 27 se han hecho notables en la zona sur del estado de Veracruz. En el municipio de Coatzacoalcos, se reportó que un letrero de grandes dimensiones, el cual anunciaba el trayecto de la carretera Costera del Golfo, colapsó debido a las rachas intensas provocadas por los vientos que trajo consigo el frente frío número 27, generando el cierre total de la vialidad a la altura del puente Coatzacoalcos 1.

Los hechos anteriormente descritos se registraron alrededor del mediodía de este domingo 11 de enero, cuando las fuertes rachas de viento de entre 95 y 110 kilómetros por hora terminaron por derribar la estructura metálica, la cual quedó atravesada sobre la carretera, imposibilitando el paso de vehículos particulares y de carga pesada en la zona.

Al sitio donde se registró la caída de este letrero acudieron elementos de Protección Civil (PC) y elementos del cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento de la zona para evitar mayores riesgos a la población y, posteriormente, comenzaron con las labores de evaluación.

Las autoridades pidieron a los automovilistas, así como a conductores de unidades pesadas como tráileres, a utilizar vías alternas, entre ellas el Túnel Sumergido y el puente Coatzacoalcos II, localizados sobre la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque.

Frente frío 27 causa apagones en municipios de Veracruz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a través de sus medios digitales que, derivado de las fuertes rachas de viento por el paso del frente frío 27, se ha visto interrumpido el suministro de energía eléctrica a usuarios de los municipios de Alvarado y Tlacotalpan, Veracruz.

Más tarde, la dependencia dio a conocer que se ha restablecido un 12.9% del suministro eléctrico y que prevalecen las condiciones climatológicas adversas, con presencia de lluvias moderadas, así como vientos con rachas fuertes.

