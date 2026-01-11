Frente Frío Número 27: ¿Qué Afectaciones Ha Dejado en el Estado de Veracruz?

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) informó que, a través del Sistema Estatal de Protección Civil, se mantiene la vigilancia de los efectos del paso del Frente Frío Número 27 en el estado de Veracruz.

En dicho comunicado se da a conocer que hasta el momento solo se han registrado afectaciones menores, como la caída de un letrero en el puente Coatzacoalcos I, que interrumpió la circulación vehicular por un breve periodo de tiempo, así como el destechamiento parcial de un domo en el municipio de Moloacán.

Se mantiene el monitoreo constante de afluentes en Veracruz

Asimismo, se informó que en ambos casos no hay reporte de personas que resultaran lesionadas por dichos incidentes ocasionados por el paso de dicho fenómeno climatológico. Asimismo, se han registrado algunos desbordamientos de arroyos, sin que hasta este momento se hayan registrado afectaciones a viviendas ni a la población cercana a dichos afluentes.

En este sentido, se prevé que las lluvias continúen durante el día de hoy 11 y mañana lunes 12 de enero, además de un descenso notable en las temperaturas, sobre todo en zonas altas y en la región montañosa del estado, donde hasta la mañana de este domingo 11 de enero se ha registrado la caída de aguanieve, así como heladas. Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) informó que se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

Se informó que el monitoreo se realiza en el estado, manteniendo especial atención en las cuencas del sur de Veracruz, vigilando los niveles de ríos y arroyos, así como posibles deslaves y derrumbes. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas o pérdidas humanas que lamentar tras el paso del frente frío número 27 en el estado de Veracruz.

