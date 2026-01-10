Mujer es Asesinada en Auto-Hotel de Tuxpan, Veracruz; Se Desconoce la Identidad de la Víctima

Una intensa movilización por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas se registró la noche de este sábado 10 de diciembre tras recibir un reporte en el que se informaba que una mujer habría sido asesinada al interior de un autohotel en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

Según los primeros reportes, los hechos se registraron la noche de este sábado en un autohotel de dicho municipio; el inmueble se encuentra ubicado sobre el libramiento Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Villa Rosita.

Mujer asesinada en auto-hotel de Tuxpan aún no ha sido identificada

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, la víctima, que hasta el momento no ha logrado ser identificada, presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Tras recibir un reporte, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, la Secretaría de Marina (SEMAR), Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN) arribaron hasta el sitio donde se reportó el suceso para iniciar con los protocolos correspondientes.

En el sitio, las autoridades llevaron a cabo el acordonamiento del área y, posteriormente, fue el personal de Servicios Periciales quien llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, para que se comenzara a gestionar su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para realizar la necropsia de ley y continuar con las investigaciones correspondientes para lograr el esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) no ha emitido ningún comunicado oficial sobre estos hechos de violencia en los que una mujer, que hasta este momento continúa sin ser identificada, habría sido privada de la vida en un autohotel de la colonia Villa Rosita, en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

