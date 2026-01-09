Muere Doña Clara Elena, la Mujer Más Longeva en Veracruz; Tenía 115 Años

Con 115 años, doña Clara Elena era una de las mujeres más longevas del puerto de Veracruz; hace apenas un par de meses festejó su cumpleaños y su familia permitió a las cámaras de N+ compartir el momento de la celebración.

Familiares informaron que el pasado jueves 8 de enero, doña Clara Elena falleció en su casa; tuvo ocho hijos, de los cuales, actualmente, le sobreviven cinco. Sus 16 nietos, 18 bisnietos y 2 tataranietos la despidieron como le gustaba, con su música del género conocido como bolero. Martha Muñoz Castro, hija de doña Clara, compartió su sentir y mencionó que se siente agradecida porque su mamá vivió muchos años.

Yo le doy gracias a Dios porque le permitió a mi mamá llegar a esa edad; muchas veces vemos a unas personas que tienen menos años.

Clara Elena fue testigo de eventos importantes durante estos 115 años de vida

Doña Clara Elena era originaria del municipio de Oluta; según los documentos que resguardan sus hijos, nació en 1910, razón por la que se entiende que le tocó vivir la época de la Revolución Mexicana, así como también pasar dos pandemias, la de 1918, la llamada “gripe española”, y en 2020 la del COVID.

Se informó que doña Clara quedó viuda hace 45 años, tuvo que sacar adelante a sus ocho hijos, a quienes sostuvo de trabajo en casa como artesana; a los casi 50 años, estudió en la escuela industrial manualidades.

Con tristeza, pero sobre todo con mucho amor, su gran familia se unió para despedirla, honrarla y dijeron que quieren que sea un ejemplo de vida, porque cada uno de sus 115 años dio amor a sus seres queridos.

