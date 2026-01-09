Taxista Abandona su Unidad tras Sufrir Volcadura en Córdoba; Más Tarde Fue Quemada

Durante la madrugada de este viernes 9 de enero, se informó que el taxi marcado con el número económico 1009 volcó sobre la calle 7 y avenida 14 en la colonia centro de la ciudad de Córdoba, en lo que coloquialmente se conoce como la exvía del Huatusquito.

De acuerdo con la información brindada por los vecinos del lugar, el accidente ocurrió cuando el conductor, que se encontraba en un aparente estado de ebriedad, presuntamente manejaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad y terminó volcando el vehículo.

La unidad fue desplazada hacia calle 7 con privada de la avenida 12, donde, después de haber ocurrido el percance automovilístico, habría sido abandonada por el chofer, y durante la madrugada presuntamente habría sido incendiada por sujetos de los cuales hasta el momento se desconoce su identidad.

La unidad volcada e incendiada fue enviada a un corralón

Al lugar de los hechos arribó personal del cuerpo de Bomberos, así como elementos de Protección Civil Municipal, quienes se encargaron de sofocar las llamas, y una vez controlado el fuego, procedieron a realizar el acordonamiento del área.

Tránsito Municipal se encargó de tomar conocimiento de los hechos y, más tarde, la unidad siniestrada fue enviada a un corralón. Se dio a conocer que la policía se encuentra realizando las investigaciones correspondientes y se espera que el propietario del taxi interponga la debida denuncia en la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Córdoba.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha obtenido un reporte acerca de personas heridas ni detenidas tras estos hechos ocurridos en la conocida exvía del Huatusquito, en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la zona montañosa del estado de Veracruz.

LAVR