Motociclista Muere Tras Impactarse de Frente Contra una Camioneta en Carretera de Veracruz

La noche de este jueves 8 de enero, se Reportó un fuerte accidente automovilístico, donde un joven de la congregación Barrancas en la zona sur de Veracruz murió luego de que la motocicleta en la que viajaba se impactara de frente contra una camioneta que circulaba por la misma carretera.

La motocicleta quedó envuelta en llamas tras el fuerte impacto. El accidente se registró sobre la carretera conocida como Canticas, en el tramo comprendido entre el campo “Polilla” y el aeropuerto de la ciudad de Minatitlán, con dirección hacia Coatzacoalcos.

Según el reporte de hechos , se informó que en sentido contrario transitaba una camioneta cuyo conductor terminó por colisionar de frente con la motocicleta, provocando el impacto de lleno entre las dos unidades vehiculares. De acuerdo con la información recabada la víctima tenía como oficio panadero.

Este accidente provocó el cierre total de la carretera durante casi una hora, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes. El conductor de la camioneta, abandonó el lugar dándose a la fuga, abandonando la unidad y la escena del choque para evitar alguna posible responsabilidad.

Diversos cuerpos de auxilio y seguridad se dieron cita en este punto de dicho tramo carretero del sur de Veracruz para tomar conocimiento y realizar los peritajes correspondientes, y proceder al levantamiento del cuerpo del motociclista fallecido en el lugar de los hechos.

Información en Desarrollo...

