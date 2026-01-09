Incautan Armas y Droga en Cateo de Anexo en Veracruz; Presuntamente era Centro de Adiestramiento

Se informó acerca de un operativo de cateo realizado por corporaciones policíacas llevaron a cabo la tarde del jueves 8 de enero. Este cateo se realizó en la congregación de Mundo Nuevo perteneciente al municipio de en Coatzacoalcos.

El objetivo de este cateo fue el aseguramiento al interior de un anexo denominado “Hablemos de Felicidad”, además también se informó que incautaron diversas armas, droga y algunos vehículos.

De acuerdo con datos recabados, el presunto anexo habría sido también utilizado como un centro de adiestramiento de la Delincuencia Organizada. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron a las personas que se encontraban al interior del inmueble al momento de la intervención.

El reporte de hechos informó acerca de la detención de cinco personas durante estas acciones. Este cateo estaría relacionado con la detención de África “N” y René “N”, ocurrida recientemente por el delito de extorsión.

Minutos después de concluir con el cateo, el lugar quedó asegurado por elementos del Ejército Mexicano. Se espera que en próximas horas, las autoridades informen sobre las causas del operativo y la situación legal de las personas detenidas.

Detienen a dos presuntos extorsionadores en Mundo Nuevo al sur de Veracruz

Elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), capturaron en flagrancia a dos presuntos extorsionadores de la zona sur de Veracruz. Africa Graciela “N” y René “N” fueron intervenidos por agentes en la congregación de Mundo Nuevo, en Coatzacoalcos al sur de Veracruz

De acuerdo a datos recabados, presuntamente los detenidos amedrentaban a comerciantes disparando a las fachadas para posteriormente dejar mensajes exigiendo determinadas cantidades de dinero de forma mensual. Se les investiga por extorsiones en agravio de comerciantes de los municipios; Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y Nanchital.

