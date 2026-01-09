Velan a Carlos Castro, Reportero Asesinado en Ataque Armado en Poza Rica, Veracruz

Luego de que se registrara el primer asesinato de un reportero en lo que va de este 2026, durante la noche del pasado jueves 8 de enero, se dio a conocer que este viernes 9 sus restos están siendo velados en una funeraria de la ciudad de Poza Rica, donde ya se han reunido amigos y familiares desde la mañana de este viernes que llegó el cuerpo de Carlos Castro.

Video: Velan a Reportero Carlos Castro, tras ser Asesinado a Disparos en Restaurante en Poza Rica

Así mismo, se dio a conocer que mañana serán sepultados los restos del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro. Personal de la Comisión Estatal de Atención a Periodistas (CEAAP) señaló que, como indicó la Secretaría de Gobernación, de abril a octubre el joven periodista utilizó la protección brindada por la comisión.

Carlos Castro contaba con protección, pero expiró y no volvió a solicitarla

Sin embargo, el comunicador salió de la ciudad de Poza Rica por unas semanas o poco más de un mes, se retiró esa seguridad y ya no la volvió a solicitar, de acuerdo a lo informado por Javier Heredia, director de Atención a Periodistas de la CEAAP Veracruz.

Efectivamente, traía medidas de protección del año 2024, de abril del 2024, y se le estuvo dando seguimiento. En octubre concluyeron y, de acuerdo al expediente, se ausentó de aquí de Poza Rica y ya no solicitó nuevamente el apoyo.

Este caso sería el primer asesinato de un periodista en lo que va de este año 2026. Hasta el momento no se han dado mayores detalles por parte de las autoridades; sin embargo, se dio a conocer que ya se abrió una carpeta de investigación por estos hechos de violencia en los que un periodista fue asesinado a disparos en el municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

El joven reportero fue asesinado en un restaurante de Poza Rica

La noche del pasado jueves 8 de enero se registró el asesinato del reportero Carlos Leonardo Ramírez Castro, quien se dedicaba a cubrir la nota roja. De acuerdo con la información obtenida, los hechos se registraron cuando la víctima de poco más de 20 años, se encontraba en el restaurante de un familiar.

Video: Asesinan a Reportero en Poza Rica, Veracruz; Se Encontraba en el Restaurante de un Familiar

Hasta el lugar ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, casi esquina con la Calle 2, llegaron sujetos armados, quienes abrieron fuego contra Carlos en repetidas ocasiones. Al sitio de los hechos arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes informaron que el joven recibió al menos 16 impactos de bala. Minutos después, realizaron el acordonamiento del área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

