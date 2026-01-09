Roban Cuerpo de Joven Asesinado Presuntamente por un Trabajador de un Ayuntamiento de Puebla

Un incidente vial terminó en un enfrentamiento entre un joven y un trabajador del Ayuntamiento de Cañanada de Morelos dejando como saldo a uno de ello muerto; Posteriormente el cadáver del occiso fue robado por un grupo armado de Veracruz.

De acuerdo a los hechos, una discusión verbal se tornó violenta hasta que presuntamente el servidor público accionó un arma de fuego en contra del otro conductor provocando que perdiera la vida, en ese momento el presunto responsable se dio a la fuga. Esto mencionó el vicealmirante Francisco Sánchez González.

Tuvimos un problema vial, es un empleado del Ayuntamiento, ahí trabaja esta persona, tuvo un percance vial con otra persona, se baja saca un arma y agrede a otra persona, y esta persona pierde la vida.

Autoridades del Servicio Médico Forense (Semefo) se trasladaron a la calle Justo Sierra, en el barrio de San Luca, para realizar el levantamiento del cadáver, sin embargo un grupo de hombres armados no permitió que se realizara el procedimiento y sustrajo el cuerpo.

Comando armado de Veracruz roba el cuerpo de Dionisio "N" asesinado en Cañada de Morelos, Puebla

El fallecido fue identificado como Dionisio "N" de 25 años de edad originario de Veracruz, quien de acuerdo al Secretario de Seguridad Pública de Puebla, podría ser integrante de un grupo delictivo.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, confirmó que el cadáver fue robado y presumiblemente fue llevado al estado veracruzano, esto agregó.

Aparentemente esta persona pertenece a un grupo delictivo que opera del otro lado, en la frontera que tenemos ahí con Veracruz.

Debido a esta presunta relación del fallecido con el grupo criminal, se reforzó la seguridad en el municipio de Cañada de Morelos, mientras que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Despliegan operativo para reforzar la seguridad en límites de Puebla y Veracruz

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla dio a conocer que se desplegaron 175 elementos y 30 patrullas, estado de fuerza que se suma a las labores de la Marina, Defensa, Guardia Nacional y policías de Veracruz.

Este despliegue contempla patrullajes, puestos de control y revisión vehicular, vigilancia permanente y presencia disuasiva sobre la Autopista Puebla-Córdoba y carretera Tehuacán-Orizaba, a fin de inhibir la comisión de conductas delictivas y salvaguardar la integridad de las y los usuarios de estas vialidades.

