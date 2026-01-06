Muere Preso Apuñalado por una Riña al Interior del Penal de Puebla

La mañana del lunes 5 de enero de 2026, se registró una riña al interior del Centro Penitenciario de Puebla, que dejó como saldo un recluso muerto.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó que en las instalaciones ocurrió un enfrentamiento derivado de presuntos conflictos previos entre grupos delictivos, a los que pertenecen las personas involucradas.

Muere Reo Apuñalado por Riña en el Cereso de San Miguel en Puebla

Muere recluso del penal de San Miguel en Puebla por heridas con arma punzocortante

Tras la riña entre dos hombres privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel en Puebla, se activaron los protocolos para tomar el control de la situación y salvaguardar la integridad de los demás reclusos y personal del penal.

Más tarde se dio a conocer que, uno de los sujetos involucrados en la pelea murió a consecuencia de lesiones producidas con un objeto punzocortante, cuando era trasladado a un hospital para la atención médica urgente.

Noticia relacionada: Por Infarto Muere Interno del Cereso de San Miguel en Puebla

Investigan enfrentamiento y muerte de un reo del Centro de Reinserción Social en Puebla

Se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad ministerial encargada de determinar con precisión las causas y responsabilidades derivadas de estos hechos, así como el levantamiento del cuerpo sin vida.

Después del enfrentamiento entre reos, el Centro Penitenciario opera con normalidad y bajo estricto control. La Secretaría de Seguridad agregó que se han reforzado las medidas de supervisión y seguridad al interior, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR