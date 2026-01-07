Fue Asesinado a Disparos el Padre de un Joven que Fue Localizado Sin Vida en Puebla

La tarde de este miércoles 7 de enero de 2026 se dio a conocer el hallazgo de un cuerpo sin vida en el Barrio de San Juan, ubicado en San Francisco Totimehuacan, junta auxiliar del municipio de Puebla supuestamente asesinado con al menos cinco disparos.

La víctima es identificada por vecinos como Amado “N”, presuntamente sería padre de Kevin Bladimir Corcuera Luna, uno de los jóvenes hallados sin vida en una barranca de la colonia Oasis en la misma comunidad.

Fue la tarde de este martes que reportaron las autoridades al menos cinco detonaciones de arma de fuego en el Barrio de San Juan de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan.

Tras el arribo de las autoridades, a la calle Benito Juárez, se constató el cuerpo de un hombre sin vida con impactos de bala, identificado como Amado “N” de entre 50 y 70 años de edad.

En el lugar de los hechos se encuentra personal forense realizando el levantamiento de cadáver, mientras que la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Ejército Mexicano.

Identifican a los dos jóvenes hallados sin vida en la colonia Oasis de Puebla

Los cadáveres hallados con huellas de violencia en un paraje ubicado en la zona del Oasis el pasado 31 de diciembre de 2025 podrían pertenecer a Ricardo Ordóñez Martínez, de 17 años de edad, y a Kevin Bladimir Corcuera Luna, de 21, quienes fueron vistos por última vez en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan del municipio de Puebla.

Fuentes ministeriales señalaron que es posible que se trate de ambos jóvenes, debido a que la vestimenta coincide con la que portaban al momento de su desaparición.

Ricardo llevaba pants azul, chamarra negra y tenis negros; mientras que Kevin llevaba chamarra negra, pantalón de mezclilla y tenis oscuros.

Muertos en Colonia Oasis de Puebla Podrían Ser Ricardo y Kevin Bladimir

De acuerdo con los primeros reportes, el 20 de diciembre, Ricardo habría salido de trabajar en una pizzería de la zona, y posteriormente se habría reunido con Kevin esa misma noche, sin que se volviera a saber de ellos.

Este miércoles 7 de enero en el Barrio San Juan de la junta auxiliar antes mencionada fue asesinado Amado “N”, quien de acuerdo con vecinos, sería padre de Kevin Bladimir, ultimado una semana antes.

