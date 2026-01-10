Incendio en Domicilio de Xalapa, Veracruz Provoca Movilización de Cuerpos de Emergencias

Durante la tarde de este sábado 10 de enero, se registró un conato de incendio en un domicilio localizado en la colonia Francisco Ferrer Guardia, perteneciente a la ciudad de Xalapa, capital del estado veracruzano.

El humo y las llamas pudieron visualizarse a varios metros del domicilio y, debido a este incidente, se registró una intensa movilización por parte de paramédicos y autoridades, así como elementos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Xalapa, quienes arribaron para realizar los trabajos de sofocamiento de las llamas y brindar atención a las personas afectadas por tal suceso.

Hasta el momento, no hay reporte en el que se informe acerca de personas que hayan resultado heridas o que tuvieran que ser trasladadas a algún hospital para recibir atención médica. Así mismo, no se ha dado a conocer cuál pudo ser el origen del incendio en el domicilio localizado en la calle Armando Ramírez, la cual se sitúa en la colonia Francisco Ferrer Guardia, dentro de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

La noche del pasado lunes 5 de enero, cuerpos de emergencias se trasladaron hasta un depósito de chatarra localizado en la colonia El Coyol, la cual se encuentra al poniente de la ciudad de Veracruz, luego de que fuera reportado un incendio en dicho lugar.

Según testigos, indicaron que momentos antes del siniestro se habrían escuchado detonaciones muy similares a artículos de pirotecnia, por lo que se presume que ese pudo haber sido el punto de origen del incendio en el lugar.

Tras percatarse del hecho, los vecinos reportaron el incidente al número de emergencias 911 y minutos más tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos de Veracruz, así como de Protección Civil Municipal (PC), arribaron hasta el lugar de los hechos para controlar el incidente.

Hasta el momento, no existe reporte que indique que se registraron personas heridas; solo se reportaron algunos daños materiales derivados del incendio registrado en un depósito de chatarra localizado en la colonia El Coyol, en la ciudad de Veracruz.

