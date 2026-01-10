Presunta Quema de Basura Provoca Conato de Incendio en Fraccionamiento de Veracruz

Una posible quema de basura se salió de control e incendió un pastizal la tarde de este sábado 10 de enero. Los hechos se registraron en las inmediaciones del fraccionamiento Valle Alto, al norponiente del municipio de Veracruz.

Debido a la fuerza del viento que se ha registrado durante el transcurso de este sábado, ocasionado por un evento de norte, las llamas se intensificaron y amenazaban con llegar a las viviendas y pasarse a otra zona de maleza en dicho fraccionamiento.

El fuego avanzó aproximadamente 100 metros y en el cruce de las calles Cormorán y Ave Alondra fue detenido por los vecinos que utilizaron cubetas y mangueras para sofocar las llamas. Posteriormente, al lugar de los hechos llegaron elementos del cuerpo de Bomberos Conurbados, quienes se sumaron a los trabajos de sofocamiento.

Debido a que el siniestro fue apagado antes de que alcanzara alguna vivienda, no se reportaron personas heridas, solo se pudieron observar los restos de basura y maleza quemada tras este conato de incendio registrado en el fraccionamiento Valle Alto, localizado al norponiente de la ciudad de Veracruz.

Este sábado 10 de enero, se registró un conato de incendio en un domicilio localizado en la colonia Francisco Ferrer Guardia, perteneciente a la ciudad de Xalapa, capital del estado veracruzano.

Debido a este incidente, se registró una intensa movilización por parte de paramédicos y autoridades, así como elementos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Xalapa, quienes arribaron para realizar los trabajos de sofocamiento de las llamas y brindar atención a las personas afectadas por tal suceso. El humo y las llamas pudieron visualizarse a varios metros del domicilio.

Hasta el momento, no hay reporte en el que se informe acerca de personas que hayan resultado heridas o que tuvieran que ser trasladadas a algún hospital para recibir atención médica. Así mismo, no se ha dado a conocer cuál pudo ser el origen del incendio en el domicilio localizado en la calle Armando Ramírez, la cual se sitúa en la colonia Francisco Ferrer Guardia, dentro de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

