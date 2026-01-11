Detienen a Cinco Personas en Coatzacoalcos; Decomisan Armas, Dinero y Sustancias Ilícitas

La tarde del pasado viernes 9 de enero, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó por medio de un boletín que elementos fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Coatzacoalcos llevaron a cabo un cateo autorizado por un juez en la colonia Lázaro Cárdenas, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos.

En el cateo en el que se logró la detención de cinco personas, también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (SSP).

En dicho operativo se logró la detención en flagrancia de Vicente “N”, Miguel Ángel “N”, Rubén “N”, Carlos Eduardo “N” y Esmeralda “N”. Asimismo, se aseguraron cartuchos útiles, armas de fuego, armas blancas, sustancias granuladas con características similares a las del cristal, así como dinero en efectivo, un cargador de arma de fuego y bolsas con una etiqueta alusiva a un grupo delictivo.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que, respetando los derechos humanos de las personas detenidas en dicho operativo y el debido proceso, los detenidos serán presentados ante el órgano jurisdiccional, quien será el encargado de resolver su situación jurídica.

Sentencian a más de 60 años de prisión a un hombre por feminicidio al sur de Veracruz

La Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, en Veracruz, hizo público que el pasado jueves 8 de enero, se informó sobre la sentencia que se le dio a un hombre.

Según lo informado por las autoridades competentes, se obtuvo una sentencia condenatoria de 62 años y 8 meses de prisión en contra de Alex “N”, como responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de una víctima de identidad resguardada.

Los hechos por los que se sentenció a Alex "N" ocurrieron el pasado 2 de septiembre del año 2024, al interior de un domicilio ubicado en la congregación del Cerro de Nanchital, en este municipio, cuando Alex “N” privó de la vida a la víctima.

El juez, además de dictar sentencia, suspendió sus derechos civiles y políticos. Además, condenó a Alex "N", a un pago por concepto de reparación del daño, dentro del juicio oral 13/2025.

