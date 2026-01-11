¿Qué Días No Hay Clases en UV Coatzacoalcos-Minatitlán por Frente Frío 27?; Confirman Suspensión

A través de un comunicado emitido el pasado viernes 9 de enero por la Vicerrectoría Región Coatzacoalcos - Minatitlán, informó que el próximo lunes 12 de enero de 2026 se suspenderán todas las actividades presenciales, académicas y administrativas.

Se dio a conocer que esta decisión se toma como medida precautoria ante las condiciones meteorológicas ocasionadas por el paso del frente frío número 27 y su masa de aire polar en dicha región. Asimismo, se comunica que las citas agendadas para fecha señalada en el módulo del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV) serán reagendadas.

En este sentido, las autoridades educativas exhortaron a toda la comunidad universitaria a extremar precauciones y mantenerse atenta a la información emitida por la institución a través de los canales oficiales de comunicación para conocer cualquier actualización.

Se registran fuertes vientos, lluvias y bajas temperaturas tras el paso del Frente Frío 27 en Veracruz

El Frente Frío Número 27 comenzó a recorrer el litoral del Golfo de México poco después de las tres de la tarde del pasado sábado 10 de diciembre, con ráfagas de viento que se han intensificado y que, de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se han registrado rachas máximas de hasta 102 km/h en la región de la costa central.

Los efectos que ha dejado este evento climatológico son vientos del norte, oleaje elevado, lluvias en la región de los Tuxtlas y ha habido descenso de las temperaturas en la región montañosa. La mañana de este domingo 11 de enero, se reportaron heladas al amanecer en la zona del cofre de Perote y en el pico de Orizaba, donde el descenso de temperatura ha sido de cerca de los cero grados durante el día de hoy y se espera que así se mantenga el día.

Hasta el momento, las autoridades mantienen cerrados los puertos a la navegación y playas con bandera roja, con lo cual se restringe el ingreso de bañistas. Hasta el momento no se reportan mayores afectaciones ni personas lesionadas o fallecidas; sin embargo, las autoridades exhortan a seguir extremando precauciones.

LAVR