¿Qué Días No Hay Clases en UV Coatzacoalcos-Minatitlán por Frente Frío 27?; Confirman Suspensión

Debido al paso del Frente Frío 27, las autoridades educativas de la UV anunciaron la suspensión de actividades. A continuación te decimos que días no habrá actividades presenciales.

Suspensión de Clases UV Frente Frío 27 Qué Días No Habrá Actividades 12 de Enero 2026

La suspensión aplicará para todas las actividades presenciales, académicas y administrativas. Foto: N+

A través de un comunicado emitido el pasado viernes 9 de enero por la Vicerrectoría Región Coatzacoalcos - Minatitlán, informó que el próximo lunes 12 de enero de 2026 se suspenderán todas las actividades presenciales, académicas y administrativas.

Se dio a conocer que esta decisión se toma como medida precautoria ante las condiciones meteorológicas ocasionadas por el paso del frente frío número 27 y su masa de aire polar en dicha región. Asimismo, se comunica que las citas agendadas para fecha señalada en el módulo del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV) serán reagendadas.

 

En este sentido, las autoridades educativas exhortaron a toda la comunidad universitaria a extremar precauciones y mantenerse atenta a la información emitida por la institución a través de los canales oficiales de comunicación para conocer cualquier actualización.

Se registran fuertes vientos, lluvias y bajas temperaturas tras el paso del Frente Frío 27 en Veracruz

El Frente Frío Número 27 comenzó a recorrer el litoral del Golfo de México poco después de las tres de la tarde del pasado sábado 10 de diciembre, con ráfagas de viento que se han intensificado y que, de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se han registrado rachas máximas de hasta 102 km/h en la región de la costa central.

Video: Frente Frío 27 Dejó Fuertes Vientos, Lluvias y Bajas Temperaturas en Veracruz

Los efectos que ha dejado este evento climatológico son vientos del norte, oleaje elevado, lluvias en la región de los Tuxtlas y ha habido descenso de las temperaturas en la región montañosa. La mañana de este domingo 11 de enero, se reportaron heladas al amanecer en la zona del cofre de Perote y en el pico de Orizaba, donde el descenso de temperatura ha sido de cerca de los cero grados durante el día de hoy y se espera que así se mantenga el día.

Hasta el momento, las autoridades mantienen cerrados los puertos a la navegación y playas con bandera roja, con lo cual se restringe el ingreso de bañistas. Hasta el momento no se reportan mayores afectaciones ni personas lesionadas o fallecidas; sin embargo, las autoridades exhortan a seguir extremando precauciones.

