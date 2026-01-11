Reportan Presencia de Cocodrilo en Río Coatzacoalcos; Mide Aproximadamente Dos Metros

En el río Coatzacoalcos se pudo notar la presencia de un cocodrilo de aproximadamente dos metros de longitud. El ejemplar se encontraba cerca del área donde permanecían ancladas embarcaciones conocidas como remolcadores.

El cocodrilo se movía entre el lirio acuático que hay en la zona, lo que le permitió camuflarse, sin embargo, fue visto por habitantes, quienes captaron el momento y lo compartieron en redes sociales para alertar a la población. Cibernautas, al ver las imágenes, comenzaron a expresar su asombro.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se reporta el avistamiento de un ejemplar de este tipo suelto en ríos y playas de Coatzacoalcos, por lo que se recomendó a trabajadores y pobladores no acercarse al animal para evitar cualquier tipo de incidente que se pueda lamentar.

Noticia relacionada: Localizan Restos en Descomposición de Manatí en Río Coatzacoalcos, Veracruz

Tigre de bengala es asegurado en cateo de una vivienda de Veracruz

A través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado de Veracruz, la Fiscalía General de la República dio a conocer que solicitó y obtuvo del juez de control, adscrito al centro de justicia penal federal en el estado, la autorización para ejecutar una orden de cateo al interior de un inmueble, donde presuntamente se encontraba un tigre de bengala.

De acuerdo con la información obtenida, el inmueble implicado se ubica en las inmediaciones de la colonia Ruiz Cortines, perteneciente al municipio de Coatzintla, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana. Y forma parte de las diligencias realizadas dentro de una carpeta de investigación iniciada por un delito contra la biodiversidad.

Video: Aseguran un Tigre de Bengala Durante Cateo en Coatzintla, Veracruz

En la información compartida por las autoridades se detalló que el operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial en coordinación con Peritos del Centro Federal Pericial Forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes aseguraron al interior del inmueble a un tigre de bengala, además de algunas otras pertenencias.

Historias recomendadas:

LAVR