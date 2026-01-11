Corte de Luz en Veracruz por Frente Frío 27: ¿Dónde Interrumpió CFE el Suministro Eléctrico Hoy?

A través de medios digitales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, derivado de las fuertes rachas de viento por el paso del frente frío 27, se ha visto interrumpido el suministro de energía eléctrica a usuarios de los municipios de Alvarado y Tlacotalpan, Veracruz.



Asimismo, dio a conocer que el personal de CFE ya se encuentra realizando las labores correspondientes para restablecer el suministro de energía eléctrica en el mejor tiempo posible.

#CFEInforma



Derivado de fuertes vientos, se ha interrumpido el suministro de energía eléctrica a usuarios de los municipios de Alvarado y Tlacotalpan, Veracruz.



Personal de CFE realiza labores para restablecer el suministro en el mejor tiempo posible.



Gracias por su… — CFEmx (@CFEmx) January 11, 2026

Noticia relacionada: ¿Qué Días No Hay Clases en UV Coatzacoalcos-Minatitlán por Frente Frío 27?; Confirman Suspensión

Frente frío 27 deja afectaciones en el estado de Veracruz

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) emitió un comunicado en el que se da a conocer que hasta el momento solo se han registrado afectaciones menores, como la caída de un letrero en el puente Coatzacoalcos I, que interrumpió la circulación vehicular por un breve periodo de tiempo, así como el destechamiento parcial de un domo en el municipio de Moloacán.

En ambos casos no hubo reporte de personas que resultaran lesionadas por dichos incidentes ocasionados por el paso de dicho fenómeno climatológico. Asimismo, se han registrado algunos desbordamientos de arroyos, sin que hasta este momento se hayan registrado afectaciones a viviendas ni a la población cercana a dichos afluentes.

Video: Frente Frío 27 Dejó Fuertes Vientos, Lluvias y Bajas Temperaturas en Veracruz

Las autoridades informaron que se prevé que las lluvias continúen durante el día de hoy 11 y mañana lunes 12 de enero, además de un descenso notable en las temperaturas, sobre todo en zonas altas y en la región montañosa del estado, donde hasta la mañana de este domingo 11 de enero se ha registrado la caída de aguanieve, así como heladas.

Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) informó que se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, manteniendo especial atención en las cuencas del sur de Veracruz, vigilando los niveles de ríos y arroyos, así como posibles deslaves y derrumbes.

Se informó que hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas o pérdidas humanas que lamentar tras el paso del frente frío número 27 en el estado de Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR