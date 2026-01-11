Frente Frío 27 Provoca Suspensión de Clases en Veracruz: ¿Qué Municipios no Tendrán Actividades?
Derivado del paso del frente frío 27, las autoridades escolares de Veracruz informaron que se suspenderán las clases en al menos 26 municipios de la zona sur del estado.
La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) informó a través de un boletín que debido a las condiciones climatológicas que prevalecen derivadas del paso del frente frío número 27, se tomó la decisión de suspender clases en al menos 26 municipios de la zona sur del estado de Veracruz.
Se dio a conocer que dicha suspensión de actividades se realiza ante el pronóstico de lluvias significativas para el sur del estado el día lunes 12 de enero, razón por la cual el Comité Estatal de Emergencias ha determinado cancelar clases en los siguientes municipios.
|Acayucan
|Minatitlán
|Agua Dulce
|Moloacán
|Ángel R. Cabada
|Nanchital
|Catemaco
|Oluta
|Chinameca
|Oteapan
|Coatzacoalcos
|Pajapan
|Cosoleacaque
|Saltabarranca
|Hueyapan de Ocampo
|San Andrés Tuxtla
|Ixhuatlán del Sureste
|Santiago Tuxtla
|Jáltipan
|Soconusco
|Las Choapas
|Soteapan
|Lerdo de Tejada
|Tatahuicapan de Juárez
|Mecayapan
|Zaragoza
Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones y mantenerse al pendiente de la información emitida por las autoridades del estado o en su caso, las autoridades locales.
Frente frío 27 causa afectaciones en la zona sur de Veracruz
A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC), se informó que, a través del Sistema Estatal de Protección Civil, se mantiene la vigilancia de los efectos del paso del Frente Frío Número 27 en el estado de Veracruz.
Se dio a conocer que hasta el momento solo se han registrado afectaciones menores, como la caída de un letrero en el puente Coatzacoalcos I, así como el destechamiento parcial de un domo en el municipio de Moloacán, sin que se reportaran personas lesionadas por dichos incidentes.
Asimismo, se han registrado algunos desbordamientos de arroyos, sin que hasta este momento se hayan registrado afectaciones a viviendas ni a la población cercana a dichos afluentes. Se prevé que las lluvias continúen durante el día de hoy 11 y mañana lunes 12 de enero, además de un descenso notable en las temperaturas, sobre todo en zonas altas y en la región montañosa del estado.
Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) informó que se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y exhortó a la población a extremar precauciones, así como mantenerse alerta de la información emitida por las autoridades en sitios oficiales.
