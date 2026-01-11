Sujetos en Motocicleta Asesinan a un Hombre a Disparos en Coatzacoalcos

Durante el transcurso de este domingo 11 de enero se registró la movilización por parte de elementos policiacos en la colonia Constituyentes del municipio de Coatzacoalcos, localizado al sur del estado de Veracruz, luego de que se reportara que un hombre habría sido asesinado en dicho lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a la víctima de aproximadamente 35 años de edad, quien perdió la vida casi de manera instantánea en el lugar de los hechos.

El hecho de violencia anteriormente descrito ocurrió minutos después del mediodía en la esquina de las calles Río Grijalva y Bugambilias de la colonia Constituyentes en el municipio localizado al sur del estado.

Se desconoce la identidad de los agresores y de la víctima del ataque armado en Coatzacoalcos

Tras el ataque, los responsables del hecho se dieron a la fuga con rumbo desconocido sin que hasta el momento se haya dado con su paradero, razón por la cual aún no existe reporte que informe acerca de personas detenidas con relación a estos hechos delictivos.

Personas que se percataron de los violentos hechos dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911. Minutos después, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y del Ejército Mexicano arribaron hasta el sitio y comenzaron a realizar el acordonamiento de la zona, mientras esperaban el arribo de las autoridades correspondientes para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Hasta este momento no se ha dado mayor información por parte de las autoridades con relación a este suceso, por lo cual aún se desconoce la identidad de la víctima de este ataque registrado la tarde de este domingo 11 de enero en la colonia Constituyentes del municipio de Coatzacoalcos.

