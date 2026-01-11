Inicio Veracruz Desaparece Wendy Portilla, tras Acudir a Funeral de Reportero Asesinado en Poza Rica, Veracruz

Desaparece Wendy Portilla, tras Acudir a Funeral de Reportero Asesinado en Poza Rica, Veracruz

Wendy Arantxa Portilla Ramos fue reportada como desaparecida tras asistir al funeral del reportero Carlos Castro en Poza Rica. Familiares piden apoyo para localizarla.

Desaparece Wendy Arantxa Portilla Ramos tras Acudir Funeral Carlos Castro Novia de Reportero Asesinado Poza Rica Veracruz

Se dio a conocer que la última vez que fue vista, la mujer había asistido al funeral de Carlos Castro. Foto: X | @virales_mex

Familiares y amigos de Wendy Arantxa Portilla Ramos reportaron su desaparición luego de asistir al funeral de Carlos Castro, periodista asesinado en un restaurante de Poza Rica, Veracruz la noche del pasado jueves 8 de enero al norte del estado de Veracruz.

Información en desarrollo...

