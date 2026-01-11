Desaparece Wendy Portilla, tras Acudir a Funeral de Reportero Asesinado en Poza Rica, Veracruz
Wendy Arantxa Portilla Ramos fue reportada como desaparecida tras asistir al funeral del reportero Carlos Castro en Poza Rica. Familiares piden apoyo para localizarla.
Familiares y amigos de Wendy Arantxa Portilla Ramos reportaron su desaparición luego de asistir al funeral de Carlos Castro, periodista asesinado en un restaurante de Poza Rica, Veracruz la noche del pasado jueves 8 de enero al norte del estado de Veracruz.
Información en desarrollo...