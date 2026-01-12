Habrá Horario de Invierno 2026 en Escuelas de Veracruz: ¿Cuándo Entra y para Quiénes Aplica?
N+
Debido a las bajas temperaturas que prevalecen en distintas regiones del estado, la Secretaría de Educación informó acerca de la implementación del horario de invierno. Más detalles a continuación.
Por medio de un comunicado emitido por la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV) se dio a conocer que se implementará un horario de invierno para los estudiantes que cursan el nivel básico en el estado.
Se informó que esta medida responde a una justificación médica preventiva, debido a las temperaturas extremas que prevalecen durante las primeras horas de la mañana, pues dichas condiciones aumentan significativamente la incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y debilitan la respuesta inmunológica en menores.
En el comunicado se menciona que, con el objetivo de mitigar riesgos epidemiológicos, garantizar la seguridad en los traslados y asegurar un entorno propicio para el aprovechamiento escolar, se implementa el Horario de Invierno conforme a los siguientes lineamientos, cuya vigencia será del lunes 12 de enero hasta el viernes 27 de febrero de 2026.
Ajustes de horarios por nivel educativo y turno en Veracruz
Basado en la información contenida en el comunicado que indica la implementación del horario de invierno para la educación básica emitido por la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV), las modificaciones quedarían de la siguiente manera.
|NIVEL Y MODALIDAD
|TURNO
|AJUSTE
|Preescolar, Primaria, Centros de Atención Múltiple (CAM) y Secundaria (Generales, Técnicas y Telesecundarias)
|Matutino
|La hora de entrada se recorre treinta (30) minutos. La hora de salida permanece sin modificación.
|Preescolar, Primaria y Secundaria (Generales, Técnicas y Telesecundarias)
|Vespertino
|Se mantiene la hora habitual de entrada. La hora de salida se adelanta treinta (30) minutos.
|Escuelas Nocturnas
|Nocturno
|Se conserva el horario regular.
En el documento se menciona que dichos ajustes aplican exclusivamente para los alumnos. El personal docente y de apoyo a la educación cumplirá con su jornada laboral ordinaria, destinando los treinta minutos correspondientes para realizar adecuaciones en su planeación didáctica y asegurar que no se afecten el avance programático ni el aprovechamiento escolar.
El presente horario será aplicable en aquellos planteles de Educación Básica en los que los padres de familia y el Consejo Técnico Escolar (CTE) determinen su pertinencia, considerando las condiciones climatológicas locales.
