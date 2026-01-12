¿Dónde Reciclar el Árbol de Navidad en Veracruz 2026? Horarios y Ubicación de Centros de Acopio

Durante varias semanas, los pinos de Navidad adornaron una gran cantidad de hogares de familias veracruzanas; sin embargo, con la llegada del Día de Reyes, según lo marcado por la tradición, concluyó la temporada navideña.

Aquellas personas que adquirieron un árbol natural para adornar sus casas ahora tienen la responsabilidad de darles un fin sustentable; por esta razón es que se recomienda llevarlos a un centro de acopio.

Don Lucio trasladó dos árboles navideños para evitar que terminen en las calles como basura y menciona que es un deber ciudadano llevarlos a los centros de acopio para evitar contaminar las calles.

Así como los llevamos a casa, hay que traerlos; es el de mi hija y el mío, y aprovechamos en un viaje traerlos los dos y no andar contaminando las calles; hay quienes lo tiran.

Al llevarlos a los centros de acopio, los árboles se trituran y son convertidos en composta. Se informó que los horarios de atención para recibir los pinos son de 08:00 de la mañana a 04:00 de la tarde en Veracruz y de 08:00 de la mañana a las 03:00 de la tarde en Boca del Río. Se dio a conocer también que ne no hay requerimiento especial para entregarlos. Pablo Villegas, empleado del centro de acopio, menciona que los pinos recibidos serán utilizados como composta.

Vienen y los donan aquí y nosotros nos encargamos de hacer composta; solo hay que traerla así y nosotros nos encargamos de hacer abono para las plantas y muchas cosas.

¿Dónde se encuentran los centros de acopio para llevar mi arbolito?

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se instalaron 5 centros de acopio para recibir los árboles navideños. Dichos centros se encuentran ubicados en los siguientes lugares.

Veracruz

Reino Mágico

El parque de "La Pinera"

Estacionamientos de la Plaza Comercial de la Avenida Rafael Cuervo y Cuauhtémoc

Estacionamiento de la Plaza Comercial de la Avenida Rafael Cuervo y la Calle Joaquín Perea.

Boca del Río

En el estacionamiento de la Plaza Comercial ubicada en el bulevar Manuel Ávila Camacho, calle Escuela Médico Militar.

En Veracruz, el periodo de recolección serán de del 12 de enero al 27 de febrero, mientras que en Boca del Río se informó que serán recibidos hasta el 15 de febrero. Con esta campaña, se espera recolectar alrededor de 15 mil pinos navideños naturales en todo el estado de Veracruz para contribuir al cuidado del medio ambiente y evitar que estos árboles queden en las calles, contaminen u obstruyan las vialidades.

