Hallan Boa Herida en Bulevar de Boca del Río; ¿Cuánto Medía el Ejemplar?

La presencia de una boa constrictor en uno de los carriles del bulevar Manuel Ávila Camacho de Boca del Río, sorprendió a automovilistas y personas que transitaban por la zona.

La ciudadanía dio aviso a los Bomberos para que el ejemplar fuera rescatado; sin embargo, fue una bióloga quien acudió primero a dar atención al reptil quien detectó que estaba herida. Así lo narró María Teresa Morales Hermida.

Es una boa constrictor, le dicen comúnmente mazacuata, esta esencia sujeto de protección especial, está normada, media uno y medio, no está muy grande, hay más grandes, juvenil yo creo, se veía herida, tenía una herida en la boca y traía algo en la cola la tiene que valorar un Veterinario ver qué signos y evaluar su reubicación

Video: Aseguran un Tigre de Bengala Durante Cateo en Coatzintla, Veracruz

Aunque este reptil suele refugiarse en rocas, aún se desconoce cómo llegó hasta la zona del bulevar. Es por ello que los elementos de Bomberos resguardaron a la mazacuata para ser valorada por médicos y reubicada en una zona donde pueda ser libre de ataques.

Hay algunas serpientes de esas que viven entre las rocas, por aquí también hay lugares donde se pueden refugiar, esto como tal, no es una mascota, porque es una especie.

Es de mencionar, que la especie que comúnmente se conoce como "mazacuata" es una especie protegida. Al ser un ejemplar protegido, no se permite que se adquiera como mascota y en caso de encontrarse con una, se recomienda no manipularla.

Noticia relacionada: Reportan Presencia de Cocodrilo en Río Coatzacoalcos; Mide Aproximadamente Dos Metros

Bióloga recomienda llamar a autoridades si nos encontramos con una serpiente en la calle

Como es una especie protegida, la Bióloga que rescató a la serpiente en el bulevar de Boca del Río explicó, qué es lo que debemos hacer en caso de encontrarnos con este tipo de reptiles.

Llamar a Protección Civil y a las autoridades correspondientes, sino saben manejarla lo mejor es no hacerlo



Historias recomendadas:

LLZH