Pareja de Adultos Mayores Sufren Quemaduras al Incendiarse su Casa en Veracruz; Esto se Sabe

Durante la noche pasado domingo 11 de enero se dio a conocer un suceso en el cual una pareja de adultos mayores resultaron lesionados con quemaduras, tras el incendio en una vivienda ubicada en la colonia Las Gaviotas, en la zona poniente de la ciudad en el Sur de Veracruz.

El hecho se registró durante la noche del domingo en un domicilio ubicado sobre la calle Liebres, a la altura del número 160. Así lo confirmó y describió los hechos Jorge Tejeda, Comandante del Heroico Cuerpos de Bomberos.

Mira se nos activo la emergencia por el incendio de una casa con personas probablemente lesionadas en la Colonia Gaviotas se desplazó una unidad el ataque rápido posteriormente se trajo un camión más grande y una ambulancia, afirmativo son 2 personas de la tercera edad las cuales resultaron lesionadas

Pareja de Adultos permanece hospitalizada debido a las graves quemaduras

De acuerdo con versiones de vecinos de la vivienda afectada, el incendio presuntamente se originó por una vela o veladora que fue dejada encendida ante los constantes cortes de energía eléctrica provocados por el paso del frente frío número 27 en la zona sur del estado de Veracruz.

Se informó que al lugar llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos quienes brindaron los primeros auxilios a las personas que resultaron lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital General de Zona número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada, y ahí permanecen hospitalizados derivado de las lesiones presentadas por este incendio.

Otro incendio reciente ocurrido en Veracruz

El pasado sábado 10 de enero, se registró un conato de incendio en un domicilio de la colonia Francisco Ferrer Guardia, ubicada en la ciudad capital Xalapa. Se dio a conocer que el humo y las llamas fueron perceptibles a varios metros del inmueble, por ello se registró una intensa movilización por parte de equipos de auxilio, así como elementos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Xalapa, quienes llegaron al lugar de los hechos para realizar los trabajos de control y sofocamiento.

Hasta el momento, no hay reporte en el que se informe acerca de personas lesionadas o que tuvieran que ser trasladadas a algún hospital para recibir atención médica. Así mismo, no se ha dado a conocer cuál pudo ser el origen del incendio en el domicilio localizado en la calle Armando Ramírez, la cual se sitúa en la colonia Francisco Ferrer Guardia, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

