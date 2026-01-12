Hallan Feto Frente a Instalaciones del C5i en Boca del Río, Veracruz

La mañana de este lunes 12 de enero, fue abandonado un feto envuelto en una cobija de color blanco en la vía pública, frente a las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i), en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

El hallazgo se dio en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, justo a unos pasos de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sobre la vialidad donde transitan los autos, en el carril de sur a norte, cerca de la banqueta y de locales comerciales.

Ciudadanos que transitaban por la zona lo detectaron, por lo que alertaron a los cuerpos de emergencias. El lugar de inmediato fue acordonado con cinta de precaución, por elementos de la Policía municipal y algunos estatales que arribaron, en espera del personal de Periciales, quienes procederán con el levantamiento del feto.

Se desconoce cómo fue que llegó el feto hasta la vía pública, por lo que se procederá con las investigaciones correspondientes.

