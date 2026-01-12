Robo a Sucursal Bancaria en Plaza Comercial de Veracruz es Frustrado; Hay un Detenido

En una plaza comercial de la ciudad de Veracruz ubicada sobre Prolongación Salvador Díaz Mirón esquina Leopoldo Kiel, se reporta una fuerte movilización de cuerpos policíacos por el presunto intento de robo a una institución bancaria.

En el centro comercial se reportan varias unidades policíacas, y no se permitirse el ingreso a las personas que acuden para realizar algún trámite o a sus lugares de trabajo, permaneciendo en la parte exterior del inmueble a la espera de las instrucciones de las autoridades que se encuentran atendiendo la situación en el punto.

Al interior las autoridades realizan las investigaciones y diligencias correspondientes a este tipo de hechos. Se indicó que al menos persona ligada a este intento de robo se encuentra detenida. Además de se dio a conocer que una persona presuntamente de la seguridad de la plaza habría resultado lesionada derivado de este suceso.

Información en desarrollo...

Historias Recomendadas:

FPF