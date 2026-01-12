Emiten Ficha de Búsqueda de Karime Murrieta; Desapareció en Funeral de Reportero en Poza Rica

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer la ficha de búsqueda de Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, joven de 22 años desaparecida tras acudir al funeral del reportero Carlos Leonardo Ramírez Castro, reportero asesinado a disparos en el municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

Karime fue vista por última vez cuando acudió al funeral del reportero; después de eso, sus familiares no han sabido nada de la joven. En dicha ficha de búsqueda, la Fiscalía informó que la mujer, nacida el 18 de febrero de 2003, mide 1.70 metros con un peso de 80 kg.

Se informó también que la joven es de tez blanca, con cabello lacio teñido de color negro con una longitud que le llega a media espalda; tiene ojos grandes, nariz recta, ojos café claro, así como cejas pobladas y de mentón recto.

FGE da a conocer señas particulares de Karime Murrieta, joven desaparecida en Poza Rica

En la ficha de búsqueda de Karime que fue emitida por la Fiscalía como parte del Protocolo ALBA, se dieron a conocer sus señas particulares. Karime tenía un tatuaje en color rojo con el diseño de una firma detrás de la oreja derecha, uno en color negro con las letras A.M.N.M. en la parte posterior de la oreja izquierda; tiene un tatuaje en color rojo con una flecha en el dorso del antebrazo derecho.

Se informó también que la joven trae brackets con ligas en color azul, tiene una cicatriz de 10 cm en forma horizontal por cesárea, cicatrices de rasguños en antebrazo izquierdo, piquetes rojos en pantorrilla derecha por insectos y cuenta con un tatuaje en tinta roja de una frase en la muñeca de la mano derecha; un tatuaje en tinta negra en brazo izquierdo con la palabra ADAN, así como un tatuaje en color negro en costado derecho con la frase "TE BUSCARÉ EN EL CIELO MAMI".

Realizan funeral de Carlos Castro, lugar donde fue vista por última vez Karime

Carlos Leonardo Ramírez Castro fue un reportero del municipio de Poza Rica dedicado a cubrir la nota roja en la zona norte del estado de Veracruz. El pasado jueves 8 de enero, Carlos se encontraba en el restaurante de un familiar cuando hombres armados llegaron hasta el inmueble.

Los sujetos, al identificar a Carlos, abrieron fuego contra él en repetidas ocasiones, por lo que perdió la vida a causa de los múltiples impactos de bala. Las autoridades reportaron que el reportero recibió al menos 16 disparos. Cuerpos de emergencias y seguridad confirmaron el deceso del reportero.

Amigos, familiares y colegas del joven comunicador se dieron cita el pasado viernes 9 de enero para velar el cuerpo de Carlos y, posteriormente, le dieron el último adiós el sábado 10 en el panteón "Jardines de los Ángeles" de Poza Rica, lugar donde Karime Murrieta fue vista por última vez.

