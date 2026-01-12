Sujetos Armados Atacan a Disparos Sitio de Taxis en Tuxpan; Hay un Muerto y Un Lesionado

Activan operativo de seguridad tras ataque armado contra un sitio de taxis denominado "Platinum", ubicado en la colonia Benito Juárez en Tuxpan, Veracruz, municipio ubicado al norte del estado. Los hechos se registraron la tarde del pasado domingo 11 de enero, según los reportes de hechos indican que hombres desconocidos llegaron hasta la calle Veracruz y activaron sus armas, disparando en repetidas ocasiones contra el sitio de taxis, lo que dejó como saldo una persona fallecida y una más con lesiones de proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima mortal era presuntamente era empleada del sitio de servicio de transporte público en su modalidad de taxi, la otra persona que resultó con diversas lesiones siendo trasladado de emergencia a un hospital para su valoración y su atención médica especializada.

Tras el ataque armado, las víctimas de este hecho violento ocurrido al norte de la entidad veracruzana permanecieron en calidad de desconocidos. A pesar de la movilización de cuerpos de seguridad tras el ataque, hasta el momento no se tiene reporte alguno sobre personas detenidas relacionadas a este suceso.

Identifican a víctima del ataque armado a sitio de taxis en Tuxpan

Fue identificada la mujer que perdió la vida durante el ataque armado al sitio de taxis “Platinum”, situada en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Tuxpan. De acuerdo con información oficial, la víctima respondía al nombre de Miriam Griselle Azuara Sánchez, de 41 años de edad, quien laboraba como radioperadora en dicha base. La mujer falleció a consecuencia de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego durante el violento suceso.

Respecto a la segunda persona lesionada, autoridades indicaron que continúa hospitalizada en un centro médico privado, donde recibe atención especializada y permanece bajo custodia de elementos de seguridad. Por razones legales y de seguridad, sus datos personales se mantienen reservados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya se integró la carpeta de investigación correspondiente y que se siguen diversas líneas para determinar el móvil del ataque, así como para ubicar y detener a los responsables. Las investigaciones siguen en curso conforme a los protocolos establecidos, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

