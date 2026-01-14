Alumnos son Evacuados por Fuerte Olor a Gas en Secundaria de la Colonia Playa Linda, Veracruz

La mañana de este miércoles 14 de enero, un fuerte olor a gas en el interior de la Escuela Secundaria General Número 4 “Emilia Turincio de Exsome” hizo que alumnos y docentes fueran evacuados de sus salones como parte del protocolo escolar.

Tras recibir el reporte, elementos del cuerpo de Bomberos Conurbados de Veracruz y Protección Civil se movilizaron hasta el plantel ubicado en la colonia Playa Linda, perteneciente a la zona norte de la ciudad de Veracruz. Tras llevar a cabo la revisión por parte de los elementos de auxilio, se descartó que en las instalaciones existiera una fuga de gas.

Sergio Castro Zúñiga, subdirector de la Escuela Secundaria General Número 4, informó que al detectar el olor a gas, se dio aviso a los cuerpos de emergencias y los alumnos fueron evacuados de los salones de clases. Indicó que, según lo reportado por las autoridades, el origen del olor no fue dentro de la institución educativa.

Detectamos un olor en el área de primer grado, entonces, por protocolo, sacamos a todos los alumnos al domo, llamamos a Protección Civil, al 911 y resulta que el fuerte olor no es en la escuela, es fuera, pero sí se sentía bastante fuerte.

Padres de familia acuden a recoger a sus hijos tras fuerte olor a gas en escuela secundaria de Veracruz

Las autoridades educativas indican que esta no es la primera vez que se siente un olor a gas; sin embargo, ante el fuerte olor y la queja de los alumnos, se tuvo la necesidad de iniciar el protocolo de seguridad que tiene la institución para este tipo de casos.

Luego de que los cuerpos de emergencias realizaron las revisiones correspondientes, los alumnos y profesores reanudaron sus actividades con normalidad; sin embargo, algunos tutores acudieron hasta la escuela a recoger a sus hijas e hijos.

Aquí tenemos cerquita una gasera, pero no pasó nada; por la ansiedad, los niños avisaron a sus papás, pero no hubo nada. Ya estamos en la normalidad; los niños están en receso.

En esta escuela hay aproximadamente 300 alumnos, los cuales fueron movilizados. En las inmediaciones del plantel, elementos de Protección Civil realizaron una revisión buscando el origen del olor a gas sin que se detectara alguna situación anómala.

