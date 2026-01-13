Camioneta Tipo Van se Incendia y Provoca Movilización de Cuerpos de Emergencia en Minatitlán

Hace unos minutos se registró una fuerte movilización por parte de cuerpos de emergencias al sur del estado de Veracruz tras el incendio de una camioneta de transporte tipo van en el municipio de Minatitlán.

El incidente anteriormente descrito se presentó en la avenida Justo Sierra, la cual tuvo que ser cerrada para atender la emergencia. Se trata del transporte Chacalapa que cubría la ruta del Naranjito.

Hasta este momento, no hay reporte en el que se informe que hubo personas lesionadas por este suceso; únicamente se registraron daños materiales. Así mismo, se desconoce qué pudo ocasionar el incendio de la unidad.

Se dio a conocer la información sobre la muerte de la señora María Taide Covarrubias la tarde de este martes 13 de enero. Según los primeros reportes, la mujer falleció a consecuencia de las quemaduras de segundo grado en el incendio de su vivienda en la colonia Las Gaviotas de Coatzacoalcos.

La mujer tenía 69 años y murió a consecuencia de las lesiones ocasionadas por el fuego que consumió casi en su totalidad su domicilio el pasado domingo 11 de enero por la noche. El Sr. Nicolás Herrera, vecino de la pareja de adultos mayores, así recuerda a la Sra. María Taide.

Según lo informado, en el incendio también resultó lesionado el esposo de María Taide, don Abel López Alfonso, de 67 años, quien se recupera del siniestro. La mujer adulta mayor fue la más grave, pues presentó un 36 por ciento de quemaduras de la superficie corporal, según datos reportados por los médicos que la atendieron.

