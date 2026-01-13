Vuelca Remolque de Camión Cañero en Amatlán de los Reyes, Veracruz

La tarde de este martes 13 de enero, se registró la movilización de cuerpos de emergencias debido a un percance vial suscitado sobre una ruta con dirección al Trébol de Amatlán en el que se habría visto involucrado un camión cañero.

El hecho corresponde a la volcadura del segundo remolque de un camión tipo torton cargado con caña de azúcar, cuando circulaba sobre la ruta que comunica de Rancho Trejo con dirección al Trébol de Amatlán, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, en el tramo donde la unidad pretendía incorporarse hacia el acceso que conduce al ingenio azucarero.

De acuerdo con el reporte en el sitio, el percance ocurrió cuando la pesada unidad transportaba la carga al límite de su capacidad. Al tomar la maniobra para incorporarse al costado de la vialidad, el peso venció la estabilidad del vehículo, ocasionando que el segundo remolque se volcara y se destrabara del camión principal.

Se dio a conocer que, tras registrarse la volcadura, solo se reportaron daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas que tuvieran que necesitar ser atendidas en el lugar o trasladarlas a un centro médico.

Automóvil es chocado y termina volcado dejando cuatro lesionados en autopista Veracruz-Cardel

Sobre la autopista Veracruz-Cardel, a la altura de la colonia Renacimiento, se reportó un percance vehicular el pasado jueves 8 de enero que dejó como saldo a cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

Sobre dicha vía se registró un choque cuando un auto compacto que transitaba en el sentido de Cardel a Veracruz fue impactado a alta velocidad en la parte trasera por un camión de carga, por lo que terminó volcado y comenzó a incendiarse, por lo que Bomberos procedieron a realizar trabajos para sofocar las llamas del vehículo siniestrado sobre dicha vía de comunicación.

Video: Abren Carril de Circulación por Volcadura e Incendio de Auto en Autopista Veracruz-Cardel

Las personas que resultaron lesionadas tras este percance vial fueron atendidas por dos unidades de la Cruz Roja Mexicana. Debido a las maniobras para el retiro de los vehículos, uno de los carriles permanece cerrado a la circulación. Automovilistas tomaron la salida de la colonia como un acceso, ya que hasta el momento solo hay un carril abierto a la circulación.

