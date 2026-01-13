Sujeto es Sentenciado a 70 Años de Prisión por Feminicidio en Acayucan, Veracruz

La tarde de este martes 13 de enero, en el municipio de Acayucan, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que, a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, se obtuvo una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de Alejandro “N”, como responsable del delito de feminicidio.

Según lo informado, los hechos ocurrieron el 25 de agosto de 2024, en un camino de terracería que comunica a las localidades de Correa y Yeguada, perteneciente al municipio de Oluta, cuando el ahora sentenciado participó en la privación de la vida de la víctima.

El órgano jurisdiccional, además de dictar la sentencia condenatoria, estableció el pago correspondiente por concepto de reparación del daño, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos, dentro del juicio oral identificado con el número J-23/2025.

Sentencian a más de 60 años de prisión a un sujeto por feminicidio al sur de Veracruz

La Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, en Veracruz, informó el pasado jueves 8 de enero sobre la sentencia que se le dio a un hombre por el delito de feminicidio.

Se obtuvo una sentencia condenatoria de 62 años y 8 meses de prisión en contra de Alex “N”, como responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de una víctima de identidad resguardada, según los datos oficiales emitidos por la institución.

Según lo informado por la Fiscalía, los hechos por los que Alex "N" fue sentenciado ocurrieron el pasado lunes 2 de septiembre del año 2024, al interior de un domicilio ubicado en la congregación del Cerro de Nanchital, en este municipio, cuando Alex “N” privó de la vida a la víctima.

El juez, además de dictar sentencia, suspendió sus derechos civiles y políticos. Además, condenó a Alex "N", a un pago por concepto de reparación del daño, dentro del juicio oral 13/2025.

