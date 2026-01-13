Rafaguean Casa de un Profesor en Álamo Temapache, Veracruz; Esto se Sabe

Durante la tarde de este martes 13 de enero se registró la movilización de elementos policiacos debido al reporte que indicaba que personas desconocidas se encontraban realizando disparos contra la fachada de una casa, presuntamente, propiedad de un profesor en el municipio de Álamo Temapache, localizado al norte del estado de Veracruz.

Este hecho provocó que las corporaciones de seguridad se movilizaran la tarde de este martes en la comunidad de Nuevo Jardín de dicho municipio del norte del estado, luego de que sujetos desconocidos accionaron armas de fuego en repetidas ocasiones contra la fachada de dicho inmueble, generando pánico entre los habitantes del sector.

Video: Riña Genera Movilización de Cuerpos de Emergencias en Fortín; Hay Dos Lesionados de Arma Blanca

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas del día sobre la calle Francisco I. Madero, a la altura del número 44, donde después de lo ocurrido, fueron localizados múltiples casquillos percutidos en la calle.

Noticia relacionada: Hombre Pierde la Vida en Calles de la Colonia Centro de Veracruz

Sujetos se dan a la fuga luego de disparar contra vivienda de un docente en Álamo Temapache, Veracruz

Presuntamente, se trata de casquillos de calibre 9 milímetros los que fueron localizados cerca del inmueble, así como diversos impactos de bala, los cuales eran visibles en el frente de la vivienda donde se registraron los hechos.

Presuntamente, el inmueble es propiedad de Víctor Hugo P. S., de 40 años de edad, quien se desempeña como docente de nivel primaria y comerciante en la región de Álamo Temapache, municipio localizado al norte del estado de Veracruz.

Tras el hecho, los sujetos escaparon con rumbo desconocido, razón por la cual, hasta este momento, no hay reporte en el que se brinde información sobre la detención de alguna persona relacionada con este hecho de violencia registrado en la zona norte del estado.

Historias recomendadas: