FGR Realiza Cateo en Local de Videojuegos tras Asesinato de Hombre en Tuxpan, Veracruz

Autoridades realizaron un cateo en un local de videojuegos ubicado sobre el bulevar Independencia, entre las calles Pípila y Azueta, en la colonia Centro del municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

Este cateo se realizó por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.

El inmueble fue intervenido luego de que el pasado 7 de enero en ese mismo lugar, fue privado de la vida un maestro de educación especial identificado como Joel N., conocido con el apodo de “La Cevicha”, cuando se encontraba al interior del negocio.

Trascendió que las máquinas que operaban en el sitio presuntamente utilizadas como casino ilegal serán aseguradas, debido a que el establecimiento no contaba con los permisos federales correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El área permaneció resguardada por fuerzas federales mientras se llevaban a cabo las diligencias ministeriales. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República emita información oficial sobre los resultados del cateo.

¿Qué se sabe del asesinato del hombre al interior de un local de videojuegos en Tuxpan?

Durante la tarde del pasado miércoles 7 de enero, se registró el asesinato de un hombre al interior de un establecimiento comercial ubicado en las principales calles del centro del municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo a los hechos, los presuntos responsables del ataque lograron escapar del establecimiento dedicado a la renta de videojuegos. Elementos de seguridad de los tres niveles acudieron al lugar, donde en cuestión de minutos procedieron a realizar el acordonamiento del área para dar paso a llevar a cabo las diligencias necesarias.

