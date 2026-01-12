¿Qué se Sabe de las Jóvenes Desaparecidas en Funeral de Reportero en Poza Rica, Veracruz?

Luego de que se reportara la desaparición de dos mujeres el pasado sábado 10 de enero tras acudir al funeral del reportero Carlos Leonardo Ramírez Castro en la ciudad de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz, las autoridades estatales confirmaron que hay una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dichas fichas corresponden a las jóvenes Wendy Arantxa Portilla Ramos, de 23 años, y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, de 22. Familiares indican que desde el pasado sábado no han tenido información de ninguna de las mujeres.

Emiten fichas de búsqueda de Wendy Arantxa y Karime Monserrat

En la mesa de seguridad, se dio a conocer el hecho y será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien lleve las investigaciones pertinentes para dar con su paradero. Así mismo, las autoridades indicaron que los familiares interpusieron la denuncia sobre la desaparición de las jóvenes y que la Fiscalía será quien dé el reporte según avancen de las investigaciones.

En las fichas emitidas para dar con la localización de ambas mujeres se especifican nombres completos, edades, señas particulares, características físicas y vestimenta con la que fueron vistas por última vez.

Hasta este momento, aún no se ha brindado mayor información acerca del tema y continúan las investigaciones para dar con el paradero de Wendy Arantxa Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, vistas por última vez en el funeral del reportero de nota roja Carlos Leonardo Ramírez Castro.

El comunicador Carlos Castro habría sido ultimado a disparos la noche del pasado jueves 8 de enero en un restaurante localizado en la avenida 20 de Noviembre perteneciente a la ciudad de Poza Rica, localizado al norte del estado de Veracruz.

