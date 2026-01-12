Hombre Pierde la Vida en Calles de la Colonia Centro de Veracruz

Una intensa movilización se registró por parte de cuerpos de emergencias y corporaciones policiacas la noche de este lunes 12 de enero, luego de que se reportara el fallecimiento de un hombre en calles de la zona centro de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre, de quien se desconoce su identidad y quien, según testigos, vive en presunta situación de calle, fue encontrado sin vida en la vía pública, en el centro de la ciudad de Veracruz.

El hallazgo sucedió en la avenida Ignacio Allende con esquina Francisco Canal, donde presuntamente la persona se refugiaba. Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de seguridad pública, quienes procedieron a realizar las diligencias de ley, para posteriormente llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Hasta este momento, las autoridades no han dado mayores detalles acerca de este suceso, por lo que se desconocen las verdaderas causas de muerte de la persona. Así mismo, se desconoce la identidad del hombre que fue encontrado sin vida sobre las avenidas Ignacio Allende y Francisco Canal, localizadas en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

Otro adulto mayor pierde la vida en calles del centro de Veracruz

El pasado viernes dos de enero se reportó a las autoridades el fallecimiento de un adulto mayor en la vía pública, presuntamente por causas naturales, lo que originó la movilización de cuerpos de emergencias y corporaciones policiacas.

Los hechos se registraron en la calle Tuero Molina y Salvador Díaz Mirón mientras el hoy occiso transitaba a la altura del parque “Cri-Cri”. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, pero constataron que no tenía signos vitales. La Policía Estatal realizó el acordonamiento del lugar para realizar las diligencias correspondientes.

LAVR