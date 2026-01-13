Dos Personas Resultaron con Lesiones de Arma Blanca Tras una Riña en Fortín, Veracruz

La noche del pasado lunes 12 de enero, se reportó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de Seguridad Pública tras el reporte de dos personas lesionadas por arma blanca en la comunidad Monte Salas perteneciente a Fortín, en la zona centro de la entidad veracruzana. De acuerdo con los primeros reportes, los grupos de auxilio confirmaron que se trataba de dos personas con heridas provocadas por un objeto punzocortante o arma blanca.

Video Riña Deja Dos Personas Lesionadas por Arma Blanca en Monte Blanco Fortín Zona Centro Veracruz | N+

El Grupo de Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, de los cuales uno de ellos presentaba lesiones expuestas en el tórax y cráneo, por lo que tuvo que ser traslado de emergencia a un hospital para su valoración y atención médica especializada.

Se dio a conocer que las heridas habrían sido ocasionadas durante una riña con otro civil, el cual también resultó lesionado, sin reportar heridas de gravedad. Por lo tanto, él no requirió ser trasladado a un hospital para ser atendido.

Elementos de la Policía Estatal se trasladaron has el punto donde se reportó el suceso para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes a fin de esclarecer lo ocurrido y, por supuesto, deslindar responsabilidades.

Noticia relacionada: Sujetos Armados Atacan a Disparos Sitio de Taxis en Tuxpan; Hay un Muerto y Un Lesionado

Hombre Muere Presuntamente a Manos de su Hermano Durante Discusión en Xalapa

Durante la mañana del pasado jueves 8 de enero, se dio a conocer información acerca de intensa movilización por parte de autoridades policiacas, las cuales se trasladaron hasta la colonia Brisas del Sumidero de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Video Discusión Entre Hermanos Termina con Uno de Ellos Muerto y Otro Desaparecido en Xalapa | N+

Los cuerpos de emergencias que llegaron al punto del reporte en la calle Jazmín, se disponían a brindarle los primeros auxilios al sujeto; sin embargo, solo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales tras el ataque del cual habría sido víctima. Los primeros reportes indicaron que se trató de un crimen entre hermanos, luego de que se registrara una discusión entre ellos al interior de una vivienda, terminando con uno de ellos muerto.

Historias Recomendadas:

FPF