Muere Adulta Mayor por Quemaduras de Segundo Grado Tras Incendiarse su Casa en Coatzacoalcos

Este martes 13 de enero se dio a conocer la información sobre la muerte de la señora María Taide Covarrubias. Según los primeros reportes la mujer falleció resultado de las quemaduras de segundo grado en el incendio de su vivienda en la colonia Las Gaviotas de Coatzacoalcos.

La mujer que sufrió severas quemaduras tenía 69 años y murió a consecuencia de las lesiones ocasionadas por el fuego que consumió casi en su totalidad su domicilio el pasado domingo 11 de enero por la noche. El Sr. Nicolás Herrera vecino de la pareja de adultos mayores, así recuerda a la Sra. María Taide.

Pues nosotros nomás nos dimos cuenta que se incendio su casa y los vecinos vinieron a apagar la señora era muy amistosa era muy buena gente, para que más que la verdad nada que decir de ella acaba de fallecer.

En el incendio también resultó lesionado el esposo de María Taide, Abel López Alfonso de 67 años, quien se recupera del siniestro. La mujer adulta mayor fue la más grave, pues presentó un 36 por ciento de quemaduras de la superficie corporal, según datos reportados por los médicos que la atendieron.

Así ocurrió el incendio que lesionó a la pareja de adulto mayores en Coatzacoalcos

Ocurrió durante la noche del pasado domingo 11 de enero se dio a conocer un suceso en el cual se vieron involucrados una pareja de adultos mayores¡, quienes resultaron lesionados con quemaduras, al ocurrir un incendio en su vivienda, que se ubica en la colonia Las Gaviotas, en la zona poniente de la ciudad en el Sur de Veracruz.

El hecho se registró durante la noche del domingo en un domicilio ubicado sobre la calle Liebres, a la altura del número 160. Según datos compartidos por vecinos de la vivienda afectada, el incendio presuntamente se originó por una vela o veladora que fue dejada encendida ante los constantes cortes de energía eléctrica provocados por el paso del frente frío número 27 en la zona sur del estado de Veracruz.

