La tarde de este martes 13 de enero se registró la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos Conurbados y de Protección Civil Municipal de Veracruz hasta una escuela primaria localizada en la colonia Benito Juárez de la ciudad de Veracruz.

Según un comunicado emitido por las autoridades, se brindó atención a un menor de seis años de edad, luego de que un ventilador le cayera de manera accidental al interior de la escuela primaria "Narciso Mendoza", ubicada en la colonia Benito Juárez en Veracruz.

Luego de que se registrara el accidente, el menor recibió los primeros auxilios en la institución educativa y fue valorado por el personal de emergencia, para posteriormente ser trasladado a la Torre Pediátrica, donde recibirá atención y seguimiento médico correspondiente, acompañado por su madre.

Asimismo, se indicó que tras este incidente Protección Civil Municipal (PC) realizará una revisión preventiva en las instalaciones del plantel, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y evitar situaciones similares.

Información en desarrollo…