Docente es Sentenciado por Abusar de Menor con Discapacidad en Xalapa; Piden Aumentar Condena

Felipe Israel "N" se desempeñaba como docente del Centro de Atención Múltiple Número 6 (CAM) de la ciudad de Xalapa y hoy enfrenta a la justicia por el delito de pederastia agravada en contra de un menor de edad con discapacidad. Sin embargo, los denunciantes mencionan que, aunque un juez lo declaró culpable, la sentencia impuesta es de las más bajas.

No estamos de acuerdo con la sentencia porque solamente son 3 años por encima de la mínima y en este momento, mi asesor jurídico ya está haciendo uso de los recursos para combatir esta sentencia.

Los inconformes manifiestan que, debido a este delito, el juez podría dictar una sentencia de hasta 40 años de prisión; sin embargo, solo dictó 15 años, sin considerar que la pena podría acortarse por buena conducta.

Cabe destacar que, según las investigaciones, el docente Felipe "N" enfrenta más carpetas de investigación por el mismo delito, lo cual indica que existen por lo menos cinco menores más que fueron víctimas del profesor del Centro de Atención Múltiple Número 6 de la ciudad de Xalapa.

Cuando mi hijo con sus poquitas palabras dijo lo que este individuo le había hecho y yo, como madre, hice caso a lo que mi hijo me dijo al denunciar, esto es una manera de ayudar a estos niños a los que a veces no se les hace caso.

Familiares de menor abusado buscan una sentencia mayor para el agresor

La madre del menor indica que, a pesar de obtener justicia, no ha sido lo que esperaban, razón por la cual sigue luchando para que esta sentencia no sea la mínima que enfrente el presunto responsable del delito de pederastia agravada.

A lo mejor, por tener una discapacidad, se puede pensar que no están diciendo la verdad; sin embargo, se puede llegar a obtener la justicia y, en este caso, no ha sido lo que yo había querido; por eso se sigue luchando.

Los inconformes señalan que para la víctima menor de edad, la justicia se olvidó de la reparación del daño; el único apoyo que se recibió de las instituciones de justicia fue una sentencia menor para el docente que abusó de este menor de identidad resguardada.

