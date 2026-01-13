Caja de Tráiler Cae Sobre Camioneta y Madre e Hija Resultan Lesionadas en Veracruz

La tarde de este martes 13 de enero se registró un percance vial sobre el libramiento a Cardel, en la autopista Veracruz-Xalapa, lo que ocasionó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencias sobre dicho tramo carretero.

Según los primeros reportes, una mujer y su pequeña hija habrían sobrevivido al accidente en el que la caja de un tráiler doble remolque cayó encima del auto en que viajaban, sobre el libramiento a Cardel, en la autopista Veracruz-Xalapa.

La camioneta en la que iban la mujer y la menor quedó completamente destrozada. Se informó que ambas lesionadas fueron trasladadas para brindarles atención médica al hospital del IMSS de la ciudad de Cardel.

Se dio a conocer que con ellas también viajan dos mascotas en la unidad y que también sufrieron lesiones por dicho percance vial. El tráiler de doble remolque viajaba en sentido Veracruz-Xalapa, mientras que la camioneta circulaba en el sentido opuesto.

Según lo informado, el accidente se registró justo en la curva del libramiento a Cardel. Luego de ser trasladada al hospital del IMSS de la ciudad de Cardel, se compartió que el estado de salud de la menor se reporta como grave.

Remolque de camión cañero vuelca en Amatlán de los Reyes, Veracruz

Se registró la movilización de cuerpos de emergencias durante la tarde de este martes 13 de enero, debido a un percance vial suscitado sobre una ruta con dirección al Trébol de Amatlán en el que se habría visto involucrado un camión cañero.

De acuerdo con lo informado, se registró la volcadura del segundo remolque de un camión tipo torton cargado con caña de azúcar, cuando circulaba sobre la ruta que comunica de Rancho Trejo con dirección al Trébol de Amatlán, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, en el tramo donde la unidad pretendía incorporarse hacia el acceso que conduce al ingenio azucarero.

El percance habría ocurrido cuando la pesada unidad transportaba la carga al límite de su capacidad. Al tomar la maniobra para incorporarse al costado de la vialidad, el peso venció la estabilidad del vehículo, ocasionando que el segundo remolque se volcara y se destrabara del camión principal.

Se dio a conocer que, tras registrarse la volcadura, solo se reportaron daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas que tuvieran que necesitar ser atendidas en el lugar o trasladarlas a un centro médico.

